Губернаторов будут оценивать по степени прозрачности думских выборов в регионах - Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прозрачность и честность проведения думских выборов на местах будет критерием для оценки эффективности региональных властей. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будут ли результаты голосования за "Единую Россию" в конкретных регионах на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму учитываться при оценки эффективности губернаторов.

"Нет, единственный критерий оценки эффективности - это проведение в регионе прозрачных, честных и справедливых выборов", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что "об этом уже не один электоральный процесс говорили и это всем хорошо известно".