0
0
145
НОВОСТИ

Аккредитация вузов РФ должна стать бессрочной - Рособрнадзор

14:00 16.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рособрнадзор считает, что аккредитация вузов в России должна стать бессрочной. Как заявил во вторник глава службы Анзор Музаев, необходимо соответствующее изменение аккредитационных требований.

"В рамках "регуляторной гильотины" и в рамках рабочей группы по этому вопросу мы долго обсуждали подходы. <...> Сейчас мы согласовываем новый подход с правительством и администрацией президента, он уже, в принципе, согласован, внутри рабочей группы у нас тоже все вопросы сняты. <...> Основная мысль: что касается высшего образования, мы все- таки договариваемся и приходим к тому, что аккредитация должна быть бессрочной. Аккредитационные требования тоже должны измениться, и перечень мы тоже сейчас формируем", - сказал он на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

При этом автоматическое продление действия аккредитации высших учебных заведений, отметил Музаев, не связано с переходом к бессрочной аккредитации. "Действие постановления повторно продлено на год, и это не является на данный момент сигналом, что аккредитация будет бессрочной. <...> Как только действие постановления закончится, если срок аккредитации у вуза заканчивается, они эту процедуру должны пройти", - уточнил глава службы.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 16.03.2021
Роскомнадзор заблокирует "Твиттер" в РФ через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию
0
8
15:11 16.03.2021
Sberbank International поможет X5 Retail Group расширить торговые связи с Сербией
0
11
15:01 16.03.2021
Несмотря на пандемию, в Подмосковье удалось сохранить все социальные проекты
0
35
15:00 16.03.2021
Госдума вводит миллионные штрафы и лишение свободы за оскорбление ветеранов
0
28
14:32 16.03.2021
Маргарита Симоньян предложила закрыть в России все иностранные соцсети
0
123
14:12 16.03.2021
Генсек НАТО назвал главными угрозами альянсу РФ, терроризм, подъем КНР и изменение климата
0
136
13:32 16.03.2021
Масштаб зарубежного давления на страны, закупающие вакцины РФ, беспрецедентен - Песков
0
210
13:20 16.03.2021
РФ в 2020 г. удержала второе место в мире по добыче нефти при снижении ее выпуска на 8,6%
0
199
13:19 16.03.2021
В Москве помочь бездомным людям теперь можно по номеру 112
0
174
13:05 16.03.2021
Губернаторов будут оценивать по степени прозрачности думских выборов в регионах - Песков
0
184

Возврат к списку