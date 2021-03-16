Аккредитация вузов РФ должна стать бессрочной - Рособрнадзор
14:00 16.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рособрнадзор считает, что аккредитация вузов в России должна стать бессрочной. Как заявил во вторник глава службы Анзор Музаев, необходимо соответствующее изменение аккредитационных требований.
"В рамках "регуляторной гильотины" и в рамках рабочей группы по этому вопросу мы долго обсуждали подходы. <...> Сейчас мы согласовываем новый подход с правительством и администрацией президента, он уже, в принципе, согласован, внутри рабочей группы у нас тоже все вопросы сняты. <...> Основная мысль: что касается высшего образования, мы все- таки договариваемся и приходим к тому, что аккредитация должна быть бессрочной. Аккредитационные требования тоже должны измениться, и перечень мы тоже сейчас формируем", - сказал он на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.
При этом автоматическое продление действия аккредитации высших учебных заведений, отметил Музаев, не связано с переходом к бессрочной аккредитации. "Действие постановления повторно продлено на год, и это не является на данный момент сигналом, что аккредитация будет бессрочной. <...> Как только действие постановления закончится, если срок аккредитации у вуза заканчивается, они эту процедуру должны пройти", - уточнил глава службы.
Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам.
НОВОСТИ
- 15:12 16.03.2021
- Роскомнадзор заблокирует "Твиттер" в РФ через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию
- 15:11 16.03.2021
- Sberbank International поможет X5 Retail Group расширить торговые связи с Сербией
- 15:01 16.03.2021
- Несмотря на пандемию, в Подмосковье удалось сохранить все социальные проекты
- 15:00 16.03.2021
- Госдума вводит миллионные штрафы и лишение свободы за оскорбление ветеранов
- 14:32 16.03.2021
- Маргарита Симоньян предложила закрыть в России все иностранные соцсети
- 14:12 16.03.2021
- Генсек НАТО назвал главными угрозами альянсу РФ, терроризм, подъем КНР и изменение климата
- 13:32 16.03.2021
- Масштаб зарубежного давления на страны, закупающие вакцины РФ, беспрецедентен - Песков
- 13:20 16.03.2021
- РФ в 2020 г. удержала второе место в мире по добыче нефти при снижении ее выпуска на 8,6%
- 13:19 16.03.2021
- В Москве помочь бездомным людям теперь можно по номеру 112
- 13:05 16.03.2021
- Губернаторов будут оценивать по степени прозрачности думских выборов в регионах - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать