Генсек НАТО назвал главными угрозами альянсу РФ, терроризм, подъем КНР и изменение климата
14:12 16.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия, терроризм, подъем Китая и климатические изменения являются главными угрозами НАТО. Об этом заявил во вторник на онлайн пресс-конференции генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад о работе организации в 2020 году.
"Дестабилизирующее поведение России, терроризм, кибератаки, технологии, подъем Китая и климатические изменения - вызовы, которые остались. Ни одна страна и ни один континент не справятся в одиночку. Поэтому нам надо работать вместе в стратегической солидарности", - сказал он.
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