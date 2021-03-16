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НОВОСТИ

Генсек НАТО назвал главными угрозами альянсу РФ, терроризм, подъем КНР и изменение климата

14:12 16.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия, терроризм, подъем Китая и климатические изменения являются главными угрозами НАТО. Об этом заявил во вторник на онлайн пресс-конференции генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад о работе организации в 2020 году.

"Дестабилизирующее поведение России, терроризм, кибератаки, технологии, подъем Китая и климатические изменения - вызовы, которые остались. Ни одна страна и ни один континент не справятся в одиночку. Поэтому нам надо работать вместе в стратегической солидарности", - сказал он.

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