Маргарита Симоньян предложила закрыть в России все иностранные соцсети
14:32 16.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Маргарита Симоньян предложила запретить в России все иностранные соцсети. Администраторы подобных ресурсов враждебно настроены против нашей страны.
Стоит популяризовать отечественные платформы для общения в интернете, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный редактор телеканала RT.
«Все иностранные соцсети надо закрывать. Карфаген должен быть разрушен. Иностранные соцсети, являющиеся инструментом войны против России, являющиеся оружием, должны быть закрыты. Никто не пускает в свою страну вражеские танки — это идиотизм, а мы пустили. Их надо отсюда выгнать, а сначала построить наши ещё более крутые, ещё более мощные танки. Мы — страна, которая создала первой в мире лучшую в мире вакцину, и я убеждена, что мы можем справиться с этой гораздо менее амбициозной и менее сложной задачей. Построить свои соцсети — это вообще не «бином Ньютона». Свои соцсети, свои платформы, свои операционные системы, свои гаджеты».
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