Несмотря на пандемию, в Подмосковье удалось сохранить все социальные проекты

15:01

Фото с сайта kremlin.ru



Губернатор Московской областидоложил президенту РФо борьбе с коронавирусом и реализации крупных инфраструктурных проектов.

«Экономика Московской области очень диверсифицированная, и мы закончили год – плюс 2,5% по доходам. Это позволило нам сохранить все социальные проекты, все, что касается помощи многодетным, строительства социальных объектов, – сказал губернатор. – Регион растет, мы – номер один по количеству, по приросту населения, традиционно это было 80–90 тыс., следующие годы также будем расти. Для этого мы должны успевать строить социальную инфраструктуру. За последние годы мы построили 166 школ. Казалось бы, много, но еще строить и строить. В 2020 году сдали 32 школы, в 2021-м сдадим 39».

Андрей Воробьёв отметил, что на борьбу с COVID-19 из федерального бюджета было выделено 30 млрд руб., еще 60 млрд руб. потрачено из средств региона. «Мы развернули большое количество инфекционных коек, осуществили выплату врачам, как вы и говорили. При этом оставили региональную и федеральную выплату, – сказал губернатор. – Очень важно было получить вакцину. Ваше поручение по массовой вакцинации мы активно выполняем. Не только в поликлиниках и стационарах, но и передвижные ФАПы приезжают на предприятия, чтобы люди могли сделать прививку. Даже в ТЦ мы лицензировали пункты вакцинации. Ведем разъяснительную работу, потому что дело добровольное – вакцинация».

Андрей Воробьёв поблагодарил президента за развитие инфраструктуры: «Пригородное сообщение – частота его от 30 мин. ушла на 5–7 мин. МЦД, которые Вы одобрили, и мэр Москвы активно участвует в этом. Жители справедливо требуют открытия следующих линий, МЦД-3, МЦД-4 – потому что быстро, комфортно. И вместо 138–140 руб. мы сделали проезд унифицированный – 50 руб.».

С 2013 в Московской области введено 28 путепроводов, в этом году завершится строительство ЦКАД. «На Питерском форуме вы дали старт этому проекту, очень сложному. Построить почти 350 км дорог – это нелегкая задача. С правительством мы работали все это время, и во время пандемии. Строители – большие молодцы. Мы в прошлом году сдали порядка 160 км дорог, осталось 25», - сказал губернатор.

Стенограмма встречи доступна на сайте Кремля.