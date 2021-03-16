Госдума вводит миллионные штрафы и лишение свободы за оскорбление ветеранов

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроекты об административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, предусматривающие лишение свободы на срок до 5 лет и штраф до 5 млн рублей за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.

Поправками в Уголовный кодекс предусматривается, что публичное "оскорбление памяти защитников Отечества, а равно унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны" может повлечь штраф в размере до 3 млн рублей, принудительные работы на срок до 3 лет либо лишение свободы на тот же срок. Если преступление совершено группой лиц, в том числе по предварительному сговору, либо через СМИ и интернет, то штраф составит от 2 млн до 5 млн рублей, а срок лишения свободы - до 5 лет.

Согласно изменениям, вносимым в Кодекс РФ об административных правонарушениях, публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, одобрение этих преступлений, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах войны, в том числе через СМИ и интернет, повлечет наложение штрафа на юридических лиц в размере до 5 млн рублей.