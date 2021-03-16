Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией еще на месяц

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия из-за эпидемиологической ситуации в Великобритании продлила сроки приостановки авиасообщения с этой страной еще на месяц, до 16 апреля включительно. Об этом сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в РФ.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 апреля 2021 года", - сообщили в штабе.