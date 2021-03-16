Взаимодействие РФ и Турции в Сирии продолжается, но есть и разногласия - Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разногласия между Москвой и Анкарой по сирийскому урегулированию сохраняются, несмотря на продолжающееся взаимодействие между российскими и турецкими военными в Сирии. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя адресованный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призыв к Западу поддержать турецкие усилия по сирийскому урегулированию.

Представитель Кремля напомнил о тесном взаимодействии российских военных с турецкими коллегами в Сирии на основе договоренностей, достигнутых лидерами двух стран. "Ситуация в тех районах, где осуществляется взаимодействие, остается весьма непростой. Там продолжают оставаться террористические элементы, что мешает нормализации, тем не менее взаимодействие продолжается", - отметил Песков.

"Есть и разногласия по Сирии", - продолжил представитель Кремля. В частности, по его словам, Москва считает Башара Асада легитимным руководителем сирийского государства.

"Мы прикладываем изрядные усилия для придания импульса работе по [подготовке сирийской] конституции и в целом по продвижению сирийского урегулирования по политическому треку", - заключил пресс-секретарь президента РФ.