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Поклонская заявила о намерении принять участие в выборах в Госдуму нового созыва

16:12 16.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская намерена принять участие в нижнюю палату парламента следующего созыва.

"Я готова идти дальше, я не собираюсь заканчивать свою политическую карьеру. С удовольствием буду принимать участие в выборах в следующий созыв Государственной думы", - сказала Поклонская на пресс-конференции во вторник.

Она добавила, что на данный момент партия "Единая Россия", членом которой она является, пока не сформировала списки кандидатов. Это, по словам депутата, создает "некоторое недопонимание, неизвестность". "На этом фоне есть много интриг. Но я не собираюсь ставить точку в своей политической карьере, я иду дальше", - подчеркнула депутат.

В январе она сообщала, что подготовила рапорт о восстановлении в должности прокурора Республики Крым на случай, если не будет включена в списки кандидатов на предстоящих выборах в Госдуму.

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