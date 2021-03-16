Российские космонавты тратят на техобслуживание МКС 25% рабочего времени
16:32 16.03.2021 Источник: Интерфакс
Российские космонавты прошлой экспедиции на Международной космической станции потратили на техобслуживание российского сегмента около 25% рабочего времени, говорится в статье специалистов Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина.
"По-прежнему много времени уходит на служебные операции на РС (российском сегменте - ИФ) МКС. Так на техническое обслуживание РС МКС (в том числе ремонтно-восстановительные работы) за время полета экипажем было затрачено 579 часов 20 минут - это 25,3% от общего фактического рабочего времени", - говорится в статье, опубликованной в журнале ЦПК "Пилотируемые полеты в космос".
Большую часть времени экипаж экспедиции МКС-63 потратил на научные эксперименты. В статье отмечается, что, несмотря на большой объем работ по программе космического полета, экипаж в полном объеме выполнил научную программу, "при этом затраты рабочего времени на выполнение научной программы составили 28,6% от общего фактического рабочего времени космонавтов".
Как следует из таблицы, приведенной в статье, предыдущие 10 экспедиций тратили на научные программы от 15 до 36% рабочего времени.
За последнее время на МКС несколько раз выходили из строя системы жизнеобеспечения. В частности, система получения кислорода "Электрон-ВМ" выходила из строя семь раз - 14, 17, 20 и 21 октября, 10 и 12 декабря 2020 года, а также 19 января 2021 года.
Кроме этого, 20 октября на станции случились неполадки с туалетом и подогревателем пищи. Он отключался также 18 февраля 2021 года.
Со своей стороны, исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев прошлой осенью отверг утверждения об увеличении числа поломок на станции и заявил, что модули МКС способны проработать существенно дольше своего гарантийного срока.
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