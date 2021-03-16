Британия увеличит ядерный потенциал на 40%
17:00 16.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Великобритании увеличат ядерный потенциал страны, доведя общее количество боеголовок до 260. Об этом говорится в распространенном во вторник Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, рассчитанном на период до 2030 года.
В документе подчеркивается, что британское правительство идет на такой шаг в связи с увеличивающимся числом "технологических и доктринальных угроз" со стороны ряда государств, что вынуждает Лондон реагировать на подобные вызовы укреплением своей обороноспособности.
"В 2010 году правительство заявило о намерении снизить общее количество ядерных боеголовок с уровня не более 225 зарядов до уровня не более 180 зарядов к середине 2020-х годов. Тем не менее в условиях меняющейся обстановки в плане безопасности, включая увеличивающееся число технологических и доктринальных угроз, подобная политика более невозможна. Великобритания доведет количество боеголовок до уровня не более 260 зарядов", - указывается в обзоре.
"Некоторые государства сегодня значительно увеличивают и диверсифицируют свой ядерный арсенал. Они инвестируют в новейшие ядерные технологии и разрабатывают новые ядерные системы, направленные на ведение боевых действий, которые они интегрируют в свои военные стратегии и доктрины и в свою политическую риторику, вынуждая других [действовать также]. Усиление глобальной конкуренции, стоящие перед международным порядком вызовы и распространение потенциально деструктивных технологий угрожают стратегической стабильности", - отмечается в обзоре.
В нем указывается, что "Великобритания должна дать понять потенциальным противникам, что они никогда не смогут использовать свои возможности для угрозы страны или другим государствам - членам НАТО". "Мы не можем позволить им ограничивать диапазон наших возможностей при принятии решений в случае кризисной ситуации или спонсировать ядерный терроризм", - сказано в документе.
Кроме того, в обзоре подтверждается стремление британских властей "обновить ядерные средства сдерживания". В рамках этой программы правительство заменит систему баллистических ракет Trident ("Трайдент"), которыми вооружены подлодки типа Vanguard ("Вэнгард"). Более того, сами эти субмарины к началу 2030-х годов будут заменены на подлодки типа Dreadnought ("Дредноут").
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