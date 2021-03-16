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США готовятся к рекордному за последние 20 лет потоку незаконных мигрантов - министр

17:12 16.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США должны быть готовы к прибытию рекордного за последние 20 лет числа незаконных мигрантов из государств Центральной Америки. Соответствующая информация размещена во вторник на сайте Министерства внутренней безопасности США.

"Сложившаяся на юго-западной границе страны ситуация сложная. Мы отслеживаем положение дел, - приводит пресс- служба слова главы ведомства Алехандро Майоркаса. - Тенденция такова, что вскоре поток мигрантов через юго- западную границу станет самым большим за последние 20 лет. Мы высылаем большинство взрослых и семьи. Мы не высылаем детей без сопровождения взрослых".

В понедельник, по данным Эй-би-си, в участках погранслужбы находились 4,8 тыс. малолетних нелегалов, что на 25% больше аналогичного показателя середины прошлой недели - рекордно высокого уже на тот момент, - и эта цифра продолжает неуклонно расти. Процедура предусматривает их перевод в приюты в ожидании решения дальнейшей судьбы, но это представляется проблематичным, так как и приюты переполнены. В минувшие выходные Министерство внутренней безопасности США вынуждено было обратиться за помощью в решении обостряющейся проблемы к Федеральному управлению по чрезвычайным ситуациям страны (FEMA).

Ранее президент США Джо Байден отменил введенный его предшественником Дональдом Трампом режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе. Трамп был убежден в том, что нелегальные иммигранты из государств Центральной Америки являются преступниками.

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