В Крыму задержан россиянин, собиравший информацию для спецслужб Украины - ФСБ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России задержала в Крыму россиянина, собиравшего информацию для украинских спецслужб, у него обнаружено взрывное устройство. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно- подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В. Л.", - отметили в ЦОС. По данным ФСБ, россиянин осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым.

В ФСБ сообщили, что в автомобиле Есипенко был обнаружен предмет с внешними признаками самодельного взрывного устройства. "Со слов задержанного Есипенко, информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука В. А., а самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности", - сообщили в ФСБ.