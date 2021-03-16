Американский адмирал заявил, что Западное полушарие под угрозой...
18:35 16.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты должны немедленно предпринять шаги, чтобы не потерять позиционное преимущество в Западном полушарии из-за действий России и Китая. Такое мнение содержится в распространенном во вторник тексте вступительной речи главы Южного командования (САУТКОМ) Вооруженных сил США адмирала Крейга Фоллера на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.
"Это (Западное - прим. ТАСС) полушарие, в котором мы живем, под угрозой. Те самые демократические принципы и ценности, которые нас связывают, активно подрываются жестокими транснациональными преступными организациями, а также КНР и Россией. Мы теряем свое позиционное преимущество в этом полушарии, и необходимы немедленные действия, чтобы переломить эту тенденцию", - подчеркнул адмирал.
Он перечислил ряд "угроз, которые представляют опасность безопасному, стабильному и демократическому Западному полушарию". "К этим угрозам относятся <...> КНР, Россия и Иран, которые активно стремятся воспользоваться преимуществами зарождающейся, хрупкой демократии в этом регионе и стремятся использовать ресурсы региона и его близость к Соединенным Штатам", - полагает Фоллер.
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