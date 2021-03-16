В Роскомнадзоре допускают замедление и блокировку ресурсов-нарушителей

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор может применить технические меры в виде замедления трафика и блокировок интернет-ресурсов, нарушающих законы РФ и игнорирующих требования ведомства. Об этом во вторник журналистам заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, то мы пойдем так же по линии технической", - сказал он, уточнив, что речь идет о замедлении трафика и полном ограничении доступа. "Мы не исключаем таких действий со стороны Роскомнадзора", - подчеркнул Субботин.