В Роскомнадзоре допускают замедление и блокировку ресурсов-нарушителей
19:10 16.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роскомнадзор может применить технические меры в виде замедления трафика и блокировок интернет-ресурсов, нарушающих законы РФ и игнорирующих требования ведомства. Об этом во вторник журналистам заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
"Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, то мы пойдем так же по линии технической", - сказал он, уточнив, что речь идет о замедлении трафика и полном ограничении доступа. "Мы не исключаем таких действий со стороны Роскомнадзора", - подчеркнул Субботин.
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