0
0
55
НОВОСТИ

В Роскомнадзоре допускают замедление и блокировку ресурсов-нарушителей

19:10 16.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор может применить технические меры в виде замедления трафика и блокировок интернет-ресурсов, нарушающих законы РФ и игнорирующих требования ведомства. Об этом во вторник журналистам заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, то мы пойдем так же по линии технической", - сказал он, уточнив, что речь идет о замедлении трафика и полном ограничении доступа. "Мы не исключаем таких действий со стороны Роскомнадзора", - подчеркнул Субботин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:26 16.03.2021
Сбербанк и Московский университет МВД продолжат вместе готовить борцов с киберпреступностью
0
53
19:20 16.03.2021
У Роскомнадзора есть технические возможности полностью заблокировать "Твиттер" - Субботин
0
76
18:35 16.03.2021
Американский адмирал заявил, что Западное полушарие под угрозой...
0
148
18:11 16.03.2021
Собянин: Детский хоспис «Дом с маяком» получит гранты из бюджета города
0
141
17:40 16.03.2021
В Крыму задержан россиянин, собиравший информацию для спецслужб Украины - ФСБ
0
208
17:12 16.03.2021
США готовятся к рекордному за последние 20 лет потоку незаконных мигрантов - министр
0
263
17:00 16.03.2021
Британия увеличит ядерный потенциал на 40%
0
237
16:32 16.03.2021
Российские космонавты тратят на техобслуживание МКС 25% рабочего времени
0
277
16:12 16.03.2021
Поклонская заявила о намерении принять участие в выборах в Госдуму нового созыва
0
257
16:00 16.03.2021
Взаимодействие РФ и Турции в Сирии продолжается, но есть и разногласия - Песков
0
261

Возврат к списку