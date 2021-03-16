У Роскомнадзора есть технические возможности полностью заблокировать "Твиттер" - Субботин

19:20

Роскомнадзор располагает техническими возможностями для полного ограничения доступа к сервису микроблогов "Твиттер", если такая необходимость возникнет. Об этом во вторник журналистам заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Технические возможности есть", - сказал Субботин.

Представитель ведомства также заверил, что сбои в работе ряда интернет-ресурсов после замедления работы "Твиттера" не связаны с действиями Роскомнадзора. По его словам, структуры ведомства работают "очень четко и без ошибок".