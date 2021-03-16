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НОВОСТИ

У Роскомнадзора есть технические возможности полностью заблокировать "Твиттер" - Субботин

19:20 16.03.2021

Роскомнадзор располагает техническими возможностями для полного ограничения доступа к сервису микроблогов "Твиттер", если такая необходимость возникнет. Об этом во вторник журналистам заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. 

"Технические возможности есть", - сказал Субботин.

Представитель ведомства также заверил, что сбои в работе ряда интернет-ресурсов после замедления работы "Твиттера" не связаны с действиями Роскомнадзора. По его словам, структуры ведомства работают "очень четко и без ошибок".

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