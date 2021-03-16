Байден ищет "ненужные" дозы вакцины от COVID-19 в ряде стран мира

21:29 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США ведут переговоры с несколькими странами относительно возможной поставки им лишних доз вакцин от нового коронавируса. Об этом, как сообщает пресс-пул Белого дома, президент США Джо Байден сообщил журналистам во вторник перед вылетом в штат Пенсильвания.

"Мы уже ведем переговоры с несколькими странами. Мы дадим вам знать в ближайшее время", - сказал американский лидер.