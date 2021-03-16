Большинство французов - против "ковидных" паспортов - опрос

21:46 Источник: Интерфакс

Около 70% граждан Франции считают, что не следует вводить специальные документы с данными о вакцинации от коронавируса, свидетельствуют результаты опубликованного во вторник исследования общественного мнения.

Согласно опросу Экономического, социального и экологического совета Франции, 67,1% респондентов выступает решительно против, еще 5,6% - против этой идеи. 20,2% придерживаются положительного мнения о таких паспортах, 5,1% - скорее положительного. 2% не определились.

Исследование проводилось с 17 февраля, в нем приняли участие более 110 тыс. человек.