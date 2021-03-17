Исландия начинает пускать иностранцев, но только в прививками, одобренными EMA
23:10 16.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Исландии приняло решение о свободном въезде в страну всех иностранных граждан, вакцинированных препаратами от коронавируса, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения республики, опубликованном во вторник на его сайте.
По информации ведомства, теперь иностранцам, полностью привившимся сертифицированными ЕМА вакцинами, не требуется при въезде в Исландию соблюдать специальные ограничительные меры, включая карантин и прохождение тестирования. Ранее подобные исключения применялись лишь для граждан Европейского союза или государств - членов Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Вместе с тем, как указывается в пресс-релизе, свободный въезд в республику разрешается тем, кто сможет предоставить "убедительные доказательства" об уже перенесенной коронавирусной инфекции.
"Мир многое пережил за последние двенадцать месяцев, и мы все надеемся на медленное и безопасное возвращение к нормальной жизни. Это также включает возможности возобновления путешествий, что имеет большое значение для культуры, торговли и предпринимательства. Решение применить льготы на границах для вакцинированных лиц в странах, не входящих в ЕС или ЕЭЗ, является логическим продолжением нашей текущей политики", - отметила премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.
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