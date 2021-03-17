Тайвань получит от США оборудование для программы строительства подлодок - СМИ
07:20 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Утверждается, что Вашингтон согласился предоставить Тайбэю три типа оборудования для подлодок: цифровые гидролокаторные системы, интегрированные системы боевого управления и перископы. Сроки поставок и сумма контракта не разглашается.
Программа строительства собственного подводного флота началась на Тайване в ноябре прошлого года. Конструкторам из кораблестроительной корпорации CSBC (Си-эс-би-си) поставили задачу построить своими силами восемь субмарин. Первый прототип стоимостью 1,7 млрд долларов должен быть представлен летом 2024 года.
По словам аналитиков, Тайвань не имеет опыта строительства подводных лодок и без иностранных технологий, прежде всего американских, ему в реализации этой программы не обойтись.
Запуск данного проекта увязывается с необходимостью замены устаревшего подводного флота Тайваня. Он состоит из четырех дизель-электрических подлодок. Из них в эксплуатации фактически находятся только две, построенные в Нидерландах в 1980-х годах. Остальные - крайне устаревшие американские класса "Гуппи", доставшиеся как наследие Второй мировой войны, - используются в качестве учебных.
НОВОСТИ
- 07:40 17.03.2021
- Закон на однополые браки впервые признан судом Японии антиконституционным
- 07:30 17.03.2021
- В ДТП под Рязанью пострадали 17 человек, 6 госпитализированы - медики
- 23:10 16.03.2021
- Исландия начинает пускать иностранцев, но только в прививками, одобренными EMA
- 21:46 16.03.2021
- Большинство французов - против "ковидных" паспортов - опрос
- 21:29 16.03.2021
- Байден ищет "ненужные" дозы вакцины от COVID-19 в ряде стран мира
- 19:26 16.03.2021
- Сбербанк и Московский университет МВД продолжат вместе готовить борцов с киберпреступностью
- 19:20 16.03.2021
- У Роскомнадзора есть технические возможности полностью заблокировать "Твиттер" - Субботин
- 19:10 16.03.2021
- В Роскомнадзоре допускают замедление и блокировку ресурсов-нарушителей
- 18:35 16.03.2021
- Американский адмирал заявил, что Западное полушарие под угрозой...
- 18:11 16.03.2021
- Собянин: Детский хоспис «Дом с маяком» получит гранты из бюджета города
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать