Тайвань получит от США оборудование для программы строительства подлодок - СМИ

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США окажут Тайваню содействие в программе развития его подводного флота, предоставив ключевые технологические компоненты для субмарин. Об этом сообщила в среду газета "Саут Чайна морнинг пост", ссылаясь на оборонное ведомство острова.



Утверждается, что Вашингтон согласился предоставить Тайбэю три типа оборудования для подлодок: цифровые гидролокаторные системы, интегрированные системы боевого управления и перископы. Сроки поставок и сумма контракта не разглашается.



Программа строительства собственного подводного флота началась на Тайване в ноябре прошлого года. Конструкторам из кораблестроительной корпорации CSBC (Си-эс-би-си) поставили задачу построить своими силами восемь субмарин. Первый прототип стоимостью 1,7 млрд долларов должен быть представлен летом 2024 года.



По словам аналитиков, Тайвань не имеет опыта строительства подводных лодок и без иностранных технологий, прежде всего американских, ему в реализации этой программы не обойтись.



Запуск данного проекта увязывается с необходимостью замены устаревшего подводного флота Тайваня. Он состоит из четырех дизель-электрических подлодок. Из них в эксплуатации фактически находятся только две, построенные в Нидерландах в 1980-х годах. Остальные - крайне устаревшие американские класса "Гуппи", доставшиеся как наследие Второй мировой войны, - используются в качестве учебных.



