В ДТП под Рязанью пострадали 17 человек, 6 госпитализированы - медики

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть пострадавших в результате опрокидывания автобуса на трассе М-5 в Рязанской области госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в среду в Областной клинической больнице Рязани.



По данным экстренных служб, в ДТП пострадали 17 человек, детей среди них нет. Ранее в больнице сообщали, что после аварии к ним поступило 19 человек, трое госпитализированы, еще двое в реанимации.



"По уточненным данным, доставлены 18 человек, шесть из них госпитализированы. Двое из шести человек находятся в реанимации, еще четверо - в других отделениях", - уточнили в больнице.



По предварительным данным, около 01:30 мск на 226-м км трасы М-5 "Урал" автобус марки Setra опрокинулся в результате заноса. В момент ДТП в салоне находились 58 пассажиров. На месте происшествия работают сотрудники полиции, по факту аварии проводится проверка.



