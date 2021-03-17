В ДТП под Рязанью пострадали 17 человек, 6 госпитализированы - медики
07:30 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным экстренных служб, в ДТП пострадали 17 человек, детей среди них нет. Ранее в больнице сообщали, что после аварии к ним поступило 19 человек, трое госпитализированы, еще двое в реанимации.
"По уточненным данным, доставлены 18 человек, шесть из них госпитализированы. Двое из шести человек находятся в реанимации, еще четверо - в других отделениях", - уточнили в больнице.
По предварительным данным, около 01:30 мск на 226-м км трасы М-5 "Урал" автобус марки Setra опрокинулся в результате заноса. В момент ДТП в салоне находились 58 пассажиров. На месте происшествия работают сотрудники полиции, по факту аварии проводится проверка.
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