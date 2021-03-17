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Закон на однополые браки впервые признан судом Японии антиконституционным

07:40 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Окружной суд японского города Саппоро (северная префектура Хоккайдо) в среду постановил, что существующий в стране запрет на однополые браки является антиконституционным. Подобное решение стало первым в судебной практике Японии.

"Отказ предоставлять однополым парам законодательное право на брак превышает полномочия законодательной власти", - приводит агентство Киодо текст постановления суда.

В японском обществе в последние несколько лет активизировалась дискуссия по поводу прав ЛГБТ-сообщества. В ряде японских префектур и округов местные власти уже приняли решение одобрить однополые браки, однако эти разрешения носят символический характер и не имеют формальной силы в виду отсутствия соответствующей законодательной базы на государственном уровне. В апреле 2017 власти Осаки, третьего по величине города Японии, впервые в стране признали законность усыновления детей однополыми парами.

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