Закон на однополые браки впервые признан судом Японии антиконституционным
07:40 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Отказ предоставлять однополым парам законодательное право на брак превышает полномочия законодательной власти", - приводит агентство Киодо текст постановления суда.
В японском обществе в последние несколько лет активизировалась дискуссия по поводу прав ЛГБТ-сообщества. В ряде японских префектур и округов местные власти уже приняли решение одобрить однополые браки, однако эти разрешения носят символический характер и не имеют формальной силы в виду отсутствия соответствующей законодательной базы на государственном уровне. В апреле 2017 власти Осаки, третьего по величине города Японии, впервые в стране признали законность усыновления детей однополыми парами.
НОВОСТИ
- 07:30 17.03.2021
- В ДТП под Рязанью пострадали 17 человек, 6 госпитализированы - медики
- 07:20 17.03.2021
- Тайвань получит от США оборудование для программы строительства подлодок - СМИ
- 23:10 16.03.2021
- Исландия начинает пускать иностранцев, но только в прививками, одобренными EMA
- 21:46 16.03.2021
- Большинство французов - против "ковидных" паспортов - опрос
- 21:29 16.03.2021
- Байден ищет "ненужные" дозы вакцины от COVID-19 в ряде стран мира
- 19:26 16.03.2021
- Сбербанк и Московский университет МВД продолжат вместе готовить борцов с киберпреступностью
- 19:20 16.03.2021
- У Роскомнадзора есть технические возможности полностью заблокировать "Твиттер" - Субботин
- 19:10 16.03.2021
- В Роскомнадзоре допускают замедление и блокировку ресурсов-нарушителей
- 18:35 16.03.2021
- Американский адмирал заявил, что Западное полушарие под угрозой...
- 18:11 16.03.2021
- Собянин: Детский хоспис «Дом с маяком» получит гранты из бюджета города
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать