Подготовка к новому испытанию ракет в КНДР обеспокоила власти США - СМИ
08:20 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы внимательно следим за любыми свидетельствами испытаний, учитывая проведение в это время наших учений (совместных с Южной Кореей - прим. ТАСС) и заявлений и действий [КНДР] в прошлом", - заявил один из чиновников.
Второй представитель администрации подтвердил сообщения телекомпании Си-эн-эн, которая сообщила ранее, что спецслужбы США пришли к выводу о возможной подготовке КНДР к проведению новых ракетных испытаний. При этом, по его словам, в Вашингтоне также убеждены, что Пхеньян может отказаться от этих планов, если США смогут убедить северокорейскую сторону не делать этого и предложат правильные условия.
В свою очередь в Пентагоне корр. ТАСС отказались прокомментировать сообщения о возможной подготовке КНДР испытаний. "У нас нет комментария по этому поводу", - заявил официальный представитель военного ведомства Джон Саппл.
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