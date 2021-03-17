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Подготовка к новому испытанию ракет в КНДР обеспокоила власти США - СМИ

08:20 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США обеспокоены возможностью того, что КНДР готовится к проведению новых ракетных испытаний впервые с момента вступления в должность американского президента Джо Байдена, и внимательно следят за любыми свидетельствами этого. Об этом сообщает во вторник газета "Политико" со ссылкой на двух представителей американской администрации, говоривших на условиях анонимности.

"Мы внимательно следим за любыми свидетельствами испытаний, учитывая проведение в это время наших учений (совместных с Южной Кореей - прим. ТАСС) и заявлений и действий [КНДР] в прошлом", - заявил один из чиновников.

Второй представитель администрации подтвердил сообщения телекомпании Си-эн-эн, которая сообщила ранее, что спецслужбы США пришли к выводу о возможной подготовке КНДР к проведению новых ракетных испытаний. При этом, по его словам, в Вашингтоне также убеждены, что Пхеньян может отказаться от этих планов, если США смогут убедить северокорейскую сторону не делать этого и предложат правильные условия.

В свою очередь в Пентагоне корр. ТАСС отказались прокомментировать сообщения о возможной подготовке КНДР испытаний. "У нас нет комментария по этому поводу", - заявил официальный представитель военного ведомства Джон Саппл.

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