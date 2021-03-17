В конце марта на Сахалине пройдут масштабные тактические учения с боевыми стрельбами

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тактические учения с боевыми стрельбами пройдут на Сахалине на следующей неделе, будут задействованы свыше 2 тысяч военнослужащих армейского корпуса, сообщила в среду пресс-служба Восточного военного округа.



"Более 2 тыс. военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине выведено на общевойсковой полигон "Успеновский", где им предстоит участвовать в двустороннем тактическом учении. <...> В ходе предстоящего учения, которое состоится на следующей неделе, военнослужащие отработают ведение тактических действий по обороне побережья острова с выполнением практических стрельб из артиллерийских орудий, а также других видов вооружения и боевой техники", - сообщила пресс-служба.



Ряд тактических задач будет взят из опыта современных военных конфликтов, в том числе, умение противостоять ударным и разведывательным беспилотным летательным аппаратам. Командирам подразделений предстоит организовать оборону в условиях применения условным противником средств радиоэлектронного подавления.



