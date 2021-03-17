0
0
124
НОВОСТИ

В конце марта на Сахалине пройдут масштабные тактические учения с боевыми стрельбами

08:10 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тактические учения с боевыми стрельбами пройдут на Сахалине на следующей неделе, будут задействованы свыше 2 тысяч военнослужащих армейского корпуса, сообщила в среду пресс-служба Восточного военного округа.

"Более 2 тыс. военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине выведено на общевойсковой полигон "Успеновский", где им предстоит участвовать в двустороннем тактическом учении. <...> В ходе предстоящего учения, которое состоится на следующей неделе, военнослужащие отработают ведение тактических действий по обороне побережья острова с выполнением практических стрельб из артиллерийских орудий, а также других видов вооружения и боевой техники", - сообщила пресс-служба.

Ряд тактических задач будет взят из опыта современных военных конфликтов, в том числе, умение противостоять ударным и разведывательным беспилотным летательным аппаратам. Командирам подразделений предстоит организовать оборону в условиях применения условным противником средств радиоэлектронного подавления.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 17.03.2021
США могут на следующей неделе ввести санкции против РФ - CNN
0
38
09:05 17.03.2021
С сегодняшнего дня ФНС имеет расширенный доступ к банковской тайне россиян
0
77
09:00 17.03.2021
Счетная палата предупредила о риске роста цен на топливо
0
92
08:20 17.03.2021
Подготовка к новому испытанию ракет в КНДР обеспокоила власти США - СМИ
0
139
07:40 17.03.2021
Запрет на однополые браки впервые признан судом Японии антиконституционным
0
198
07:30 17.03.2021
В ДТП под Рязанью пострадали 17 человек, 6 госпитализированы - медики
0
217
07:20 17.03.2021
Тайвань получит от США оборудование для программы строительства подлодок - СМИ
0
213
23:10 16.03.2021
Исландия начинает пускать иностранцев, но только в прививками, одобренными EMA
0
521
21:46 16.03.2021
Большинство французов - против "ковидных" паспортов - опрос
0
553
21:29 16.03.2021
Байден ищет "ненужные" дозы вакцины от COVID-19 в ряде стран мира
0
655

Возврат к списку