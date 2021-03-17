В конце марта на Сахалине пройдут масштабные тактические учения с боевыми стрельбами
08:10 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Более 2 тыс. военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине выведено на общевойсковой полигон "Успеновский", где им предстоит участвовать в двустороннем тактическом учении. <...> В ходе предстоящего учения, которое состоится на следующей неделе, военнослужащие отработают ведение тактических действий по обороне побережья острова с выполнением практических стрельб из артиллерийских орудий, а также других видов вооружения и боевой техники", - сообщила пресс-служба.
Ряд тактических задач будет взят из опыта современных военных конфликтов, в том числе, умение противостоять ударным и разведывательным беспилотным летательным аппаратам. Командирам подразделений предстоит организовать оборону в условиях применения условным противником средств радиоэлектронного подавления.
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