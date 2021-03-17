Счетная палата предупредила о риске роста цен на топливо
09:00 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Счетная палата в своем отчете по итогам 2020 года назвала риски роста цен на топливо одной из "укрупненных проблем" аудита в прошедшем году, и считает, что они могут повториться. При этом ведомство не прокомментировало недавние меры правительства, принятые для стабилизации ситуации.
"К укрупненным проблемным областям проверок относятся следующие факторы. Рост цен на топливо в мае 2018 года потребовал принятия правительством РФ экстренных мер. В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности", - говорится в отчете ведомства.
В Минэнерго напомнили, что правительство уже предприняло ряд мер для стабилизации ситуации. В частности, нефтекомпаниям было поручено увеличить предложение на внутреннем рынке, нарастив переработку и запасы, а также увеличить объемы продаж топлива через биржевые торги. По мнению министерства, нефтяники выполняют поручение добросовестно.
Весной 2018 года россияне увидели резкий рост цен на бензин на фоне увеличения мировых цен на нефть. Правительство тогда приняло ряд беспрецедентных мер, которые позволили стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Так, демпфирующий механизм в нефтянке позволил убрать прямую зависимость цен на АЗС от мировых котировок.
В конце 2020 - начале 2021 года стоимость нефти снова росла. Правительство снова предприняло ряд мер по стабилизации ситуации как на оптовом, так и на розничном рынке нефтепродуктов, в частности, нефтяным кампаниям уже рекомендовали увеличить загрузку НПЗ для удовлетворения растущего спроса. Стабилизации будет также способствовать решение увеличить минимальный уровень продажи топлива на бирже и корректировка демпфирующего механизма.
Биржевые цены на бензин в России растут с конца 2020 года на фоне увеличения нефтяных котировок.
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