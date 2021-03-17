С сегодняшнего дня ФНС имеет расширенный доступ к банковской тайне россиян

09:05 Источник: Эхо Москвы

Федеральная налоговая служба с сегодняшнего дня имеет расширенный доступ к банковской тайне россиян. Чиновники обещают, что для законопослушных граждан ничего не изменится.

По запросу от налоговой банки в течение трёх дней теперь должны предоставить копии паспортов людей, имеющих право на получение или распоряжение деньгами на счетах, доверенностей и договоров на обслуживание. Помимо этого, как пишет газета «Коммерсант», ФНС может получить копии образцов подписей и оттиска печати, а также информацию о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях и представителях клиента.

Доступ к этим данным ФНС может получить во время проведения проверки. Такие запросы применимы как к организациям, так и к частным предпринимателям и физическим лицам.

Ранее в налоговой службе объявили, что расширение доступа к банковской тайне нужно для борьбы с лицами, которые уклоняются от налогов. Ведомство пообещало, что полученные от банков данные всё равно будут храниться в тайне.

В последний раз расширение полномочий ФНС происходило в апреле прошлого года. Тогда служба начала получать данные об открытии электронных кошельков на электронных сервисах, таких как «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney. Эхо Москвы