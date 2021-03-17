США могут на следующей неделе ввести санкции против РФ - CNN
09:20 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Джо Байдена может на следующей неделе объявить о введении санкций против России и Ирана в связи с утверждениями о вмешательстве этих стран в американские выборы в 2020 году. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.
"Администрация Байдена даст ответ и сделает это быстро путем введения санкций, вероятно, уже на следующей неделе", - сообщил журналист канала в эфире, сославшись на источники из числа официальных лиц США. "Эти санкции, по словам должностных лиц, вероятно, также будут касаться Ирана", - отметили в эфире CNN.
Аппарат директора национальной разведки США во вторник опубликовал доклад, посвященный вмешательству в американские выборы в 2020 году. В нем утверждается, что российские власти якобы стремились дискредитировать Байдена, а также Демократическую партию, в которой он состоит, во время прошлогодней избирательной кампании в стране. В докладе отмечается, что власти США введут рестрикции на основании доклада.
Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала утверждения Вашингтона о причастности Москвы к вмешательству в американские избирательные процессы.
НОВОСТИ
- 09:05 17.03.2021
- С сегодняшнего дня ФНС имеет расширенный доступ к банковской тайне россиян
- 09:00 17.03.2021
- Счетная палата предупредила о риске роста цен на топливо
- 08:20 17.03.2021
- Подготовка к новому испытанию ракет в КНДР обеспокоила власти США - СМИ
- 08:10 17.03.2021
- В конце марта на Сахалине пройдут масштабные тактические учения с боевыми стрельбами
- 07:40 17.03.2021
- Запрет на однополые браки впервые признан судом Японии антиконституционным
- 07:30 17.03.2021
- В ДТП под Рязанью пострадали 17 человек, 6 госпитализированы - медики
- 07:20 17.03.2021
- Тайвань получит от США оборудование для программы строительства подлодок - СМИ
- 23:10 16.03.2021
- Исландия начинает пускать иностранцев, но только в прививками, одобренными EMA
- 21:46 16.03.2021
- Большинство французов - против "ковидных" паспортов - опрос
- 21:29 16.03.2021
- Байден ищет "ненужные" дозы вакцины от COVID-19 в ряде стран мира
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать