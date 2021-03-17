0
0
152
НОВОСТИ

На Украине потребовали от РФ объяснений из-за нарушения воздушного пространства

09:32 17.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Погранслужба Украины потребовала от России объяснений за нарушение воздушного пространства. Как утверждает ведомство, российский вертолет пересек границу над Сумской областью. Он залетел на территорию соседнего государства на 50 метров, сообщается на сайте службы.

Погранслужба проинформировала об инциденте все заинтересованные министерства. Сейчас в ведомстве ожидают ответа от российской стороны.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:00 17.03.2021
"Россия уже психует" - украинский эксперт о новой ракете
0
0
10:32 17.03.2021
Минэнерго не видит предпосылок для повторения в РФ ситуации 2018 года с бензином
0
67
10:20 17.03.2021
ФСБ предотвратила теракт в Адыгее
0
98
10:05 17.03.2021
Косачев может быть избран в среду вице-спикером СФ - источник
0
126
10:02 17.03.2021
В Подмосковье планируется создание централизованной лабораторной службы
0
120
10:00 17.03.2021
В Москве арестовали президента ООО ФСБ
0
173
09:20 17.03.2021
США могут на следующей неделе ввести санкции против РФ - CNN
0
173
09:05 17.03.2021
С сегодняшнего дня ФНС имеет расширенный доступ к банковской тайне россиян
0
210
09:00 17.03.2021
Счетная палата предупредила о риске роста цен на топливо
0
215
08:20 17.03.2021
Подготовка к новому испытанию ракет в КНДР обеспокоила власти США - СМИ
0
230

Возврат к списку