На Украине потребовали от РФ объяснений из-за нарушения воздушного пространства
09:32 17.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Погранслужба Украины потребовала от России объяснений за нарушение воздушного пространства. Как утверждает ведомство, российский вертолет пересек границу над Сумской областью. Он залетел на территорию соседнего государства на 50 метров, сообщается на сайте службы.
Погранслужба проинформировала об инциденте все заинтересованные министерства. Сейчас в ведомстве ожидают ответа от российской стороны. Эхо Москвы
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