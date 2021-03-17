В Москве арестовали президента ООО ФСБ
10:00 17.03.2021 Источник: Коммерсант.ru
В Москве арестовали президента Фонда содействия безопасности (ООО ФСБ), бывшего сотрудника спецслужбы Андрея Першина. Как стало известно “Ъ”, его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Следствие считает, что он пытался получить от предпринимателя 24 млн руб. за решение проблем по уголовному преследованию.
ООО ФСБ зарегистрировано с 20 декабря 2004 года. На сайте утверждается, что организация оказывает «профильное содействие органам госбезопасности, а также другим правоохранительным органам в борьбе с коррупцией, антитеррористической деятельности».
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