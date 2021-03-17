Косачев может быть избран в среду вице-спикером СФ - источник
10:05 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев может быть избран в среду вице-спикером палаты вместо Ильяса Умаханова, комитет может возглавить бывший замминистра иностранных дел Григорий Карасин. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в верхней палате парламента.
"Косачев будет избран вице-спикером Совета Федерации вместо Ильяса Умаханова, который станет спецпредставителем Совета Федерации по подготовке Всемирной конференции по межэтническому и межрелигиозному диалогу в России в мае 2022 под эгидой МПС и при поддержке ООН. Комитет по международным делам, как ожидается, возглавит сенатор Карасин", - сказал собеседник агентства.
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