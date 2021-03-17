ФСБ предотвратила теракт в Адыгее
10:20 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ задержали сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), готовившего теракт в местах массового пребывания людей в Адыгее. Об этом в среду сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Федеральной службой безопасности на территории Республики Адыгея задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку к террористическому акту в местах массового пребывания граждан", - отметили в ЦОС. По адресу проживания задержанного обнаружили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами, флаг международной террористической организации ИГ, а также карту Майкопа с объектами террористических устремлений.
Кроме того, у мужчины изъяли средства связи, содержащие значительное количество террористического контента, интернет-инструкции по изготовлению средств террора, а также поддельные миграционные документы. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).
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