0
0
98
НОВОСТИ

ФСБ предотвратила теракт в Адыгее

10:20 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), готовившего теракт в местах массового пребывания людей в Адыгее. Об этом в среду сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности на территории Республики Адыгея задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку к террористическому акту в местах массового пребывания граждан", - отметили в ЦОС. По адресу проживания задержанного обнаружили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами, флаг международной террористической организации ИГ, а также карту Майкопа с объектами террористических устремлений.

Кроме того, у мужчины изъяли средства связи, содержащие значительное количество террористического контента, интернет-инструкции по изготовлению средств террора, а также поддельные миграционные документы. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

11:00 17.03.2021
"Россия уже психует" - украинский эксперт о новой ракете
0
0
10:32 17.03.2021
Минэнерго не видит предпосылок для повторения в РФ ситуации 2018 года с бензином
0
67
10:05 17.03.2021
Косачев может быть избран в среду вице-спикером СФ - источник
0
126
10:02 17.03.2021
В Подмосковье планируется создание централизованной лабораторной службы
0
120
10:00 17.03.2021
В Москве арестовали президента ООО ФСБ
0
173
09:32 17.03.2021
На Украине потребовали от РФ объяснений из-за нарушения воздушного пространства
0
152
09:20 17.03.2021
США могут на следующей неделе ввести санкции против РФ - CNN
0
173
09:05 17.03.2021
С сегодняшнего дня ФНС имеет расширенный доступ к банковской тайне россиян
0
210
09:00 17.03.2021
Счетная палата предупредила о риске роста цен на топливо
0
215
08:20 17.03.2021
Подготовка к новому испытанию ракет в КНДР обеспокоила власти США - СМИ
0
230

Возврат к списку