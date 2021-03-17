Минэнерго не видит предпосылок для повторения в РФ ситуации 2018 года с бензином

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство энергетики не видит предпосылок для повторения в России ситуации 2018 года с бензином, когда правительство было вынуждено предпринимать срочные меры из-за роста цен на топливо. Об этом сказал замминистра энергетики Павел Сорокин в эфире телеканала "Россия-24", комментируя сообщение Счетной палаты о возможности повторения топливного кризиса.

"Мы не видим предпосылок для повторения событий 2018 года в 2021 году", - сказал он.