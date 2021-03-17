Минэнерго не видит предпосылок для повторения в РФ ситуации 2018 года с бензином
10:32 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство энергетики не видит предпосылок для повторения в России ситуации 2018 года с бензином, когда правительство было вынуждено предпринимать срочные меры из-за роста цен на топливо. Об этом сказал замминистра энергетики Павел Сорокин в эфире телеканала "Россия-24", комментируя сообщение Счетной палаты о возможности повторения топливного кризиса.
"Мы не видим предпосылок для повторения событий 2018 года в 2021 году", - сказал он.
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