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В Подмосковье планируется создание централизованной лабораторной службы

10:02 17.03.2021

В пилотный проект по созданию централизованной лабораторной службы, создание которой планируется в Подмосковье, войдут 12 организаций, подведомственных Минздраву Московской области. Цель проекта – повышение качества и доступности лабораторных исследований.

В первую очередь он позволит значительно расширить перечень бесплатно проводимых исследований и начать проводить по полису ОМС те анализы, которые ранее были недоступны в данных лабораториях (гормоны, онкомаркеры, кардиомаркеры, газы крови и др.). Сроки проведения исследования сократятся до одних суток. Забор биоматериалов у пациентов будет осуществляться там же, где и ранее, при этом результаты проведенных анализов они смогут получить как в медицинской организации, так и по электронной почте.

Исследования будут проводиться на современном оборудовании экспертного класса, которого нет в лабораториях данных медицинских организаций. Экспресс-лаборатории в круглосуточных стационарах, где оказывается экстренная медицинская помощь, продолжат работать в полном объеме. Это касается и сотрудников данных лабораторий, которым предложат пройти бесплатную переподготовку по смежным специальностям.

Стоит отметить, что для выполнения лабораторных исследований к частным медицинским организациям применяются те же требования, что и к государственным. Организация обязательно должна иметь медицинскую лицензию на оказываемый вид медицинской помощи. Главная задача централизации лабораторной службы – доступная и качественная медицинская помощь жителям.

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