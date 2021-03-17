В Подмосковье планируется создание централизованной лабораторной службы
10:02 17.03.2021
В пилотный проект по созданию централизованной лабораторной службы, создание которой планируется в Подмосковье, войдут 12 организаций, подведомственных Минздраву Московской области. Цель проекта – повышение качества и доступности лабораторных исследований.
В первую очередь он позволит значительно расширить перечень бесплатно проводимых исследований и начать проводить по полису ОМС те анализы, которые ранее были недоступны в данных лабораториях (гормоны, онкомаркеры, кардиомаркеры, газы крови и др.). Сроки проведения исследования сократятся до одних суток. Забор биоматериалов у пациентов будет осуществляться там же, где и ранее, при этом результаты проведенных анализов они смогут получить как в медицинской организации, так и по электронной почте.
Исследования будут проводиться на современном оборудовании экспертного класса, которого нет в лабораториях данных медицинских организаций. Экспресс-лаборатории в круглосуточных стационарах, где оказывается экстренная медицинская помощь, продолжат работать в полном объеме. Это касается и сотрудников данных лабораторий, которым предложат пройти бесплатную переподготовку по смежным специальностям.
Стоит отметить, что для выполнения лабораторных исследований к частным медицинским организациям применяются те же требования, что и к государственным. Организация обязательно должна иметь медицинскую лицензию на оказываемый вид медицинской помощи. Главная задача централизации лабораторной службы – доступная и качественная медицинская помощь жителям.
Новости
- 11:00 17.03.2021
- "Россия уже психует" - украинский эксперт о новой ракете
- 10:32 17.03.2021
- Минэнерго не видит предпосылок для повторения в РФ ситуации 2018 года с бензином
- 10:20 17.03.2021
- ФСБ предотвратила теракт в Адыгее
- 10:05 17.03.2021
- Косачев может быть избран в среду вице-спикером СФ - источник
- 10:00 17.03.2021
- В Москве арестовали президента ООО ФСБ
- 09:32 17.03.2021
- На Украине потребовали от РФ объяснений из-за нарушения воздушного пространства
- 09:20 17.03.2021
- США могут на следующей неделе ввести санкции против РФ - CNN
- 09:05 17.03.2021
- С сегодняшнего дня ФНС имеет расширенный доступ к банковской тайне россиян
- 09:00 17.03.2021
- Счетная палата предупредила о риске роста цен на топливо
- 08:20 17.03.2021
- Подготовка к новому испытанию ракет в КНДР обеспокоила власти США - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать