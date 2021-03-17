0
0
166
НОВОСТИ

Более 400 человек осуждены в Белоруссии за участие в несанкционированных акциях

11:05 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 400 человек осуждены в Белоруссии по уголовным делам, связанным с участием в незаконных акциях. Об этом сообщила в среду Генеральная прокуратура республики.

"К настоящему времени прокуроры направили в суды 468 уголовных дел в отношении 631 лица, которые связаны с участием в незаконных массовых мероприятиях и действиях, грубо нарушающих общественный порядок, насилием и угрозой его применения к представителям правоохранительного блока, их публичным оскорблением, осквернением надписями чужого имущества, хулиганством, надругательством над государственной символикой. Более 400 лиц уже осуждены", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:00 17.03.2021
"Россия уже психует" - украинский эксперт о новой ракете
0
47
18:35 16.03.2021
Американский адмирал заявил, что Западное полушарие под угрозой...
0
112
17:00 16.03.2021
Британия увеличит ядерный потенциал на 40%
0
105
12:00 16.03.2021
В Пентагоне считают, что модернизация Китаем вооруженных сил представляет опасность для Тайваня
0
112
17:12 15.03.2021
КСИР Ирана обнародовал кадры новой ракетной базы
0
161
13:05 15.03.2021
Хуситы атаковали беспилотниками базу ВВС и международный аэропорт в Саудовской Аравии
0
192
12:05 15.03.2021
За время операции в Сирии погибли 112 российских военнослужащих
0
199
09:00 15.03.2021
США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире - SIPRI
0
169
09:40 14.03.2021
Британские эксперты опасаются, что армия Королевства проиграет России в танковом бою
0
230
18:00 13.03.2021
Великобритания выделит более $110 млрд на модернизацию ВС в ближайшие четыре года - СМИ
0
268

Возврат к списку