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В России впервые с 1 октября выявили меньше 9 000 заразившихся коронавирусом за сутки

11:20 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на 8 998, это минимум с 1 октября прошлого года, следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%. Всего с начала пандемии, по информации штаба, в стране выявили 4 418 436 заразившихся.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 10 755, до 4 024 975. Согласно данным штаба, доля вылечившихся увеличилась до 91,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 427 против 443 днем ранее, до 93 364. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,11%, следует из данных штаба.

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