Forbes опубликовал опровержение "Роснефти", по поводу заметки о том, что компании требуются деньги из ФНБ

11:29

«Роснефть» сделала специальное заявление в связи с публикациями агентства Bloomberg и журнала Forbes.

«Роснефть не обращалась в правительство Российской Федерации по вопросу привлечения средств для реализации своих проектов. Финансово-экономическая модель упомянутого в публикациях стратегического проекта "Восток Ойл" не предусматривает использования долгосрочного государственного финансирования. Указанные издания не обращались в Компанию за официальными комментариями, как этого требует действующее законодательство. В этой связи вызывает удивление масштаб ложных заявлений, содержащихся в данных материалах и дезинформирующих рынок и общество. Адвокаты Компании в настоящее время занимаются проработкой вопросов защиты интересов Роснефти и её акционеров и направили в редакции указанных изданий соответствующие требования о размещении опровержений», — говорится в тексте заявления. Forbes уже сегодня опубликовал опровержение, последовавшее со стороны «Роснефти».