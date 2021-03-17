Наращивание ядерного потенциала Британией нужно учесть в уравнении безопасности - Грушко
11:33 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Намерения Британии нарастить ядерный потенциал подтверждает необходимость учитывать его в новом уравнении безопасности. Об этом заявил в среду ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Это [намерение Лондона нарастить ядерный потенциал на 40%] еще одно свидетельство того, что будущее уравнение безопасности, о котором мы готовы договариваться с США как с ведущей страной в ядерном смысле, должно включать все факторы, влияющие на военную безопасность и стабильность", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
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