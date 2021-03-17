Россия обеспокоена перемещением террористических групп в Афганистан - Шойгу

12:20 Источник: Интерфакс

Россия обеспокоена перемещением террористических групп в Афганистан, в том числе боевиков из Сирии, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью казахстанскому СМИ.

"Что нас тревожит? И не только нас, весь регион. Происходят перемещения больших групп террористов в разные страны, в том числе и в Афганистан. Там уже появился ИГИЛ (запрещенная в РФ организация), и мы наблюдаем прибытие тех, кто, во-первых, уехал из Афганистана в Сирию, и плюс к ним добавляются те, кто из Сирии приехал уже в другую страну", - заявил Шойгу в интервью порталу tengrinews.kz.

Говоря о присутствии иностранных военных контингентов в Афганистане, Шойгу отметил: "То, что мы наблюдаем сегодня, это такое периодическое "уходим-остаемся, остаемся-уходим". Причем это происходит у разных стран. Они вроде бы коалиция, каждый отвечает за свою зону, но со сменой президентов то "уходим", то "остаемся".

"Я говорил коллегам из Соединенных Штатов, говорил коллегам в Великобритании, что все-таки уходить надо тогда, когда вы абсолютно уверены, что там наладилась мирная жизнь. И когда у местного населения появилось то, чем они могут зарабатывать, кроме наркотиков. Поэтому надо дать им такую возможность, чтобы они могли что-то производить и это что-то продавать, для того чтобы иметь нормальную жизнь", - сказал министр обороны РФ.

Шойгу также обратил внимание на серьезность ситуации с наркотрафиком и производством наркотиков, которая затрагивает не только Афганистан, но и соседние страны, которые являются "нашими ближайшими друзьями, нашими братскими народами" - Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизия.