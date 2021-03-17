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В РФ предложили ввести новую категорию льготников

12:32 17.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России предложили ввести новую категорию льготников. Речь идет о людях, которые борются с коронавирусом.

С такой инициативой выступил зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Он предлагает назвать новую категорию льготников «ликвидаторы коронавируса» по аналогии с чернобыльцами.

По мнению Петрова, врачам, ученым, волонтёрам и другим специалистам можно предоставить право на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и другие соцгарантии. Также общественник предлагает награждать «ликвидаторов коронавируса» отличительным знаком.

Соответствующее предложение направлено премьеру Михаилу Мишустину, передает РИА Новости.  Говорит Москва

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