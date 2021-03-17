Кремль считает безосновательными утверждения о "вмешательстве" РФ в выборы в США
13:00 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Кремле считают безосновательными и бездоказательными утверждения о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы президента США в 2020 году. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Во вторник аппаратом директора национальной разведки США был распространен доклад, согласно которому российские власти якобы стремились дискредитировать нынешнего президента США Джо Байдена, а также Демократическую партию, в которой он состоит, во время прошлогодней избирательной кампании в стране.
Комментируя это, представитель Кремля заявил: "Этот доклад мы считаем неправильным". "Он абсолютно безосновательный и бездоказательный", - подчеркнул Песков.
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