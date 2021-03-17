Главе Российской федерации прыжков в воду Власенко предъявлено обвинение в мошенничестве

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члену исполкома Олимпийского комитета России, президенту Российской федерации прыжков в воду Алексею Власенко предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе Басманного суда, куда поступило ходатайство о его аресте.

"В материалах ходатайства сказано, что Власенко обвиняемый", - сказали в суде.