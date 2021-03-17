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Главе Российской федерации прыжков в воду Власенко предъявлено обвинение в мошенничестве

13:05 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члену исполкома Олимпийского комитета России, президенту Российской федерации прыжков в воду Алексею Власенко предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе Басманного суда, куда поступило ходатайство о его аресте.

"В материалах ходатайства сказано, что Власенко обвиняемый", - сказали в суде.

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