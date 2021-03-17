Кремль не ожидает резких колебаний цен на топливо в РФ - Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России держит ситуацию с ценами на топливо под контролем, действующие демпферные механизмы не позволят им резко меняться. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Исходим из того, что правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы и они не позволят резко меняться ценам на топливо", - подчеркнул представитель Кремля.

Он напомнил, что после предыдущих "нежелательных скачков" цен на топливо, в том числе в 2018 году, был разработан специальный демпферный механизм, который призван смягчать влияние факторов, связанных с мировой конъюнктурой цен на нефть.