Кремль не ожидает резких колебаний цен на топливо в РФ - Песков
13:20 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России держит ситуацию с ценами на топливо под контролем, действующие демпферные механизмы не позволят им резко меняться. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Исходим из того, что правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы и они не позволят резко меняться ценам на топливо", - подчеркнул представитель Кремля.
Он напомнил, что после предыдущих "нежелательных скачков" цен на топливо, в том числе в 2018 году, был разработан специальный демпферный механизм, который призван смягчать влияние факторов, связанных с мировой конъюнктурой цен на нефть.
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