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Возможное место утечки воздуха в российском модуле на МКС выявили с помощью чаинок

13:32 17.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Экипаж Международной космической станции с помощью чаинок выявил возможное место утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на переговоры космонавтов с Землей, которые транслирует NASA. Сергей Рыжиков сообщил, что множество чаинок скопилось возле одного из трех возможных мест. Специалист Центра управления полетами посоветовал исследовать данное место с помощью микроскопа. Агентство отмечает, что использовать чаинки для выявления возможной утечки воздуха космонавтам порекомендовали в ЦУП.

Ранее сообщалось, что экипаж МКС отчитался о завершении работ по герметизации всех трещин на орбитальной станции. В ЦУПе отмечали, что работы прошли успешно.  Эхо Москвы

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