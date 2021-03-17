Развал СССР стал трагедией, но это позволяет сделать ряд выводов - Володин
14:00 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Развал СССР, за сохранение которого в 1991 году проголосовало абсолютное большинство советских граждан, стал трагедией, но это позволяет сделать выводы о том, на что должны опираться эффективные политические системы. Об этом в среду в своем телеграм- канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что "30 лет назад, 17 марта 1991 года, состоялся Всесоюзный референдум о сохранении СССР". "76,4% жителей страны проголосовали за сохранение Союза. Абсолютное большинство", - указал спикер. Но, по его словам, "те, кто стоял у руля, не смогли сохранить государство, это закончилось его крахом".
"Для нас это трагедия. Мы потеряли страну, строя которую, народы СССР понесли огромные жертвы - миллионы человек во время Гражданской войны, 27 миллионов - во время Великой Отечественной войны", - констатировал Володин. При этом он заметил, что в марте 1991 года в Крыму 87,6% "выступили за то, чтобы жить в одной стране", на Украине - 70,2%.
"7 лет назад, 16 марта 2014 года, референдум о воссоединении Крыма с Россией подтвердил это желание. Спустя время количество тех, кто видит себя вместе с Россией, выросло до 96,6%. Жителям Крыма и Севастополя пришлось ждать этого 23 года", - добавил Володин.
Спикер убежден, что "события, произошедшие 30 и 7 лет назад, позволяют сделать ряд выводов". "Один из которых - политическая система эффективна, если она опирается на сильное гражданское общество, строится на основе конкуренции политических сил, а элита ориентирована на национальные интересы", - резюмировал политик.
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