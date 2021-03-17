МИД РФ выразил протест временному поверенному в делах Украины в России

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел России в среду выразило решительный протест временному поверенному в делах Украины в РФ Василию Покотило в связи с провокацией в Киеве против российских дипломатов.

"17 марта в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило, которому был выражен решительный протест в связи с имевшей место в Киеве 16 марта провокационной акцией против дипломатов посольства России на Украине", - говорится в сообщении министерства.

"Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с этим инцидентом", - добавили в МИД.