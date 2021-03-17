Байден заявил, что Россия должна будет заплатить за вмешательство в выборы в США

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден считает, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Такое мнение хозяин Белого дома выразил в интервью телекомпании Эй-би-си, которое было показано в среду утром.

Ведущий поинтересовался реакцией Байдена на публикацию доклада аппарата директора национальной разведки США. В нем утверждается, что российские власти якобы стремились дискредитировать Байдена, а также Демократическую партию, в которой он состоит, во время прошлогодней избирательной кампании в стране.

"Он заплатит цену, - отметил Байден, говоря о президенте РФ Владимире Путине. - Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: "Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы".