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Путин обратил внимание прокуроров на неоправданный рост тарифов в сфере ЖКХ

15:12 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин обратил внимание прокуроров на проблему неоправданного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также на низкое качество обслуживания в этой сфере.

"Много острых, чувствительных для граждан вопросов остается в сфере жилищно-коммунального хозяйства, - заметил он в среду на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. - Это и неоправданный рост тарифов".

Как пояснил глава государства, понятно, что экономика живет по своим законам, нарушать которые очень опасно. "Но я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт и инфраструктуру", - указал Путин.

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