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Лишь каждый восьмой запрос РФ об экстрадиции удовлетворяется другими странами

15:32 17.03.2021 Источник: Интерфакс

Только каждый восьмой запрос России о выдаче преступников был удовлетворен в прошлом году зарубежными странами, сообщил член международно-правового совета при МИД РФ Андрей Данельян.

"По информации Генпрокуратуры России, в 2020 году было направлено 400 обращений об экстрадиции российских граждан, совершивших преступление на нашей территории, на территории РФ. Из них было удовлетворено 50 запросов - это порядка 12% от общего числа", - сказал Данельян на "круглом столе" в среду в Москве.

Он отметил при этом, что Россия заключила соглашения о выдаче с 65-ю иностранными государствами. "США, к примеру, имеют такие соглашения со 110-ю странами", - уточнил член совета при МИД РФ.

Тем не менее, считает он, отсутствие договоров о выдаче не является главным фактором при решении об экстрадиции россиян.

"У нас нет соответствующего соглашения с Таиландом, но за последние 10 лет эта страна выдала России 39 граждан РФ. А вот Великобритания, с которой имеется такое соглашение, до сих пор не выдает нам таких деятелей, как Ахмед Закаев", - отметил Данельян.

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