Лишь каждый восьмой запрос РФ об экстрадиции удовлетворяется другими странами
15:32 17.03.2021 Источник: Интерфакс
Только каждый восьмой запрос России о выдаче преступников был удовлетворен в прошлом году зарубежными странами, сообщил член международно-правового совета при МИД РФ Андрей Данельян.
"По информации Генпрокуратуры России, в 2020 году было направлено 400 обращений об экстрадиции российских граждан, совершивших преступление на нашей территории, на территории РФ. Из них было удовлетворено 50 запросов - это порядка 12% от общего числа", - сказал Данельян на "круглом столе" в среду в Москве.
Он отметил при этом, что Россия заключила соглашения о выдаче с 65-ю иностранными государствами. "США, к примеру, имеют такие соглашения со 110-ю странами", - уточнил член совета при МИД РФ.
Тем не менее, считает он, отсутствие договоров о выдаче не является главным фактором при решении об экстрадиции россиян.
"У нас нет соответствующего соглашения с Таиландом, но за последние 10 лет эта страна выдала России 39 граждан РФ. А вот Великобритания, с которой имеется такое соглашение, до сих пор не выдает нам таких деятелей, как Ахмед Закаев", - отметил Данельян.
НОВОСТИ
- 15:12 17.03.2021
- Путин обратил внимание прокуроров на неоправданный рост тарифов в сфере ЖКХ
- 15:00 17.03.2021
- Байден заявил, что Россия должна будет заплатить за вмешательство в выборы в США
- 14:48 17.03.2021
- Два московских легкоатлетических турнира вошли в ТОП-15 рейтинга World Athletics
- 14:32 17.03.2021
- Министр культуры РФ считает, что "Евровидение" не имеет отношения к культуре
- 14:12 17.03.2021
- МИД РФ выразил протест временному поверенному в делах Украины в России
- 14:00 17.03.2021
- Развал СССР стал трагедией, но это позволяет сделать ряд выводов - Володин
- 13:32 17.03.2021
- Возможное место утечки воздуха в российском модуле на МКС выявили с помощью чаинок
- 13:20 17.03.2021
- Кремль не ожидает резких колебаний цен на топливо в РФ - Песков
- 13:05 17.03.2021
- Главе Российской федерации прыжков в воду Власенко предъявлено обвинение в мошенничестве
- 13:00 17.03.2021
- Кремль считает безосновательными утверждения о "вмешательстве" РФ в выборы в США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать