0
0
156
НОВОСТИ

Володин назвал слова Байдена о Путине "истерикой от бессилия"

16:00 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду в своем телеграм-канале назвал высказывания президента США Джозефа Байдена о президенте РФ Владимире Путине "истерикой от бессилия", посчитав их также оскорбительными для граждан России.

"Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия", - написал Володин.

"Путин - наш президент, нападки на него - это нападки на нашу страну!" - подчеркнул политик.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 17.03.2021
Духовная столица тюркского мира будет объявлена 31 марта
0
69
16:32 17.03.2021
Ситуация с COVID-19 в ЕС вновь ухудшается - фон дер Ляйен
0
88
16:12 17.03.2021
Президент Федерации хоккея России Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея
0
114
15:32 17.03.2021
Лишь каждый восьмой запрос РФ об экстрадиции удовлетворяется другими странами
0
161
15:12 17.03.2021
Путин обратил внимание прокуроров на неоправданный рост тарифов в сфере ЖКХ
0
225
15:00 17.03.2021
Байден заявил, что Россия должна будет заплатить за вмешательство в выборы в США
0
235
14:48 17.03.2021
Два московских легкоатлетических турнира вошли в ТОП-15 рейтинга World Athletics
0
203
14:32 17.03.2021
Министр культуры РФ считает, что "Евровидение" не имеет отношения к культуре
0
246
14:12 17.03.2021
МИД РФ выразил протест временному поверенному в делах Украины в России
0
274
14:00 17.03.2021
Развал СССР стал трагедией, но это позволяет сделать ряд выводов - Володин
0
257

Возврат к списку