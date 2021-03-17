Володин назвал слова Байдена о Путине "истерикой от бессилия"
16:00 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду в своем телеграм-канале назвал высказывания президента США Джозефа Байдена о президенте РФ Владимире Путине "истерикой от бессилия", посчитав их также оскорбительными для граждан России.
"Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия", - написал Володин.
"Путин - наш президент, нападки на него - это нападки на нашу страну!" - подчеркнул политик.
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