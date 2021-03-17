Володин назвал слова Байдена о Путине "истерикой от бессилия"

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду в своем телеграм-канале назвал высказывания президента США Джозефа Байдена о президенте РФ Владимире Путине "истерикой от бессилия", посчитав их также оскорбительными для граждан России.

"Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия", - написал Володин.

"Путин - наш президент, нападки на него - это нападки на нашу страну!" - подчеркнул политик.