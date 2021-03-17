Президент Федерации хоккея России Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк вышел из состава совета Международной федерации хоккея (IIHF) из-за санкций, введенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в отношении российского спорта. Об этом сообщила пресс-служба ФХР.

Третьяк покинул свой пост из-за того, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило российским чиновникам, включая президента и премьер-министра страны, членов Государственной думы, представителей администрации президента и различных федеральных министерств и агентств, занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях. Третьяк является депутатом Госдумы.

"На вакантное место в составе руководящей структуры международной федерации ФХР выдвинет своего кандидата - Павла Буре, легенду российского и международного хоккея, заслуженного мастера спорта СССР, обладающего авторитетом в международном хоккее", - говорится в сообщении.